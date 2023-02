PSV zwaait Gakpo donderdagavond in eigen stadion uit

De Oranje-international vertrok eind 2022 naar Liverpool. Op 12 november speelde Gakpo tegen AZ zijn laatste wedstrijd in het shirt van PSV. De geboren Eindhovenaar debuteerde op 25 februari 2018 als invaller in de hoofdmacht van de Eindhovenaren in een uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Gakpo maakt vanavond tegen Real Madrid zijn debuut in de Champions League voor Liverpool. „Het wordt mijn tweede wedstrijd, dus ik er echt naar uit. Ik moet laten zien dat ik op dit niveau kan presteren en ben gretig.”

De aanvaller kwam in 2018 voor PSV in één wedstrijd in de groepsfase van de Champions League in actie. Hij viel in bij de 2-2 tegen Tottenham Hotspur. In de daaropvolgende seizoenen slaagden de Eindhovenaren er niet in de groepsfase van het hoogste clubtoernooi in Europa te bereiken.

Gakpo scoorde afgelopen zaterdag voor de tweede wedstrijd op rij voor Liverpool nadat hij in zijn eerste zes duels voor de club nog geen doelpunt had gemaakt.