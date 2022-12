Van Dijk baalt na gemiste strafschop: ’Tot vanavond ging alles erin’

„Hier hebben we heel veel op getraind. Alles was erin gegaan, tot vanavond”, zo baalde de verdediger na afloop bij de NOS. „Dan baal je enorm, dit doet heel veel pijn.” Waarom hij miste? „Het heeft met van alles en nog wat te maken. De bal was hard, maar misschien had-ie meer in de hoek gekund. Dat wordt weer oefenen geblazen”, zo zuchtte hij.

Verder complimenteerde Van Dijk zijn ploeg. „Het was een wedstrijd waar alles in zat en hadden een geweldige geweldige spirit. Wout was heel belangrijk is en iedereen heeft gestreden. We hadden heel veel geloof dat we verder zouden gaan met deze groep jongens, maar helaas is dat niet gebeurd. Ik ben verdrietig, teleurgesteld. Alles een beetje.”

Aké: ’Emotioneel moeilijk’

Net zoals in 2014 was Argentinië dus te sterk na strafschoppen. Een nare exit, zo vindt Nathan Aké. „Het is emotioneel moeilijk om zo te verliezen”, vertelde de verdediger na afloop. „We hebben gestreden en alles gegeven. De invallers hebben er ook alles aan gedaan en de wedstrijd veranderd.”

Nathan Aké. Ⓒ ANP/HH

Volgens Aké liet de ploeg het hoofd nooit hangen na de 2-0. „We hebben erop getraind om zo’n achterstand aan te pakken. We hebben ook echt een tweede wapen met Wout en Luuk (Weghorst en De Jong, red.). Daarna hebben we ervoor gestreden om tot penalty’s te komen, dan is het heel moeilijk om zo te verliezen.”

Bekijk ook: Herbeleef de dramatische uitschakeling van Oranje

Ondanks de uitschakeling is Aké toch trots. „Uiteindelijk was het fifty-fifty tussen winst en verlies. Ik denk dat we met het hoofd omhoog dit WK mogen verlaten. We hebben hard gestreden, iedereen heeft zijn best gedaan.”

Noppert is vooral dankbaar voor de kans die hij kreeg

Andries Noppert is „vooral dankbaar” voor de mooie weken en de kans die hij kreeg bij Oranje. Dat zei de keeper van Heerenveen na de nederlaag. „De bondscoach en iedereen hier hebben mij het vertrouwen gegeven. Als je ziet waar ik vandaan kom is het ongelooflijk wat ik de laatste weken allemaal heb meegemaakt”, zei hij bij de NOS.

„Maar om dan te verliezen na strafschoppen is wel heel zuur”, vervolgde Noppert. „Vooral gezien de manier waarop wij teruggekomen zijn van een 2-0-achterstand. We mogen trots zijn op wat wij hier hebben laten zien. Bij de penalty’s hadden we nog graag een wondertje verricht. Het is goed dat we er veel op hebben geoefend, maar het blijft een loterij. Heel jammer allemaal.”

De Roon met rotgevoel naar huis

Marten de Roon zocht vlak na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK naar woorden om de nederlaag te omschrijven. „Dit is zo’n rotgevoel”, zei de middenvelder. „Iedereen zit kapot. De een is stil, de ander is aan het schelden. Maar dit doet pijn.”

Oranje startte het WK met het idee dat het wereldkampioen kon worden als alles mee zou zitten. „Daar geloofden we echt in”, zei De Roon. „Maar ik denk dat we een slechte eerste helft speelden. Net als Argentinië. Maar zij scoren en na die 2-0 denk je even dat het over is.”

Bondscoach Louis van Gaal bracht Wout Weghorst en Luuk de Jong in en stuurde ook zijn aanvoerder Virgil van Dijk naar voren. En dat hielp, want Weghorst kopte en schoot Oranje naar een verlenging. „We hadden misschien zo moeten doorgaan”, zei De Roon. „Argentinië had het lastig met ons opportunistische spel, maar ik denk dat het ook wel logisch was dat Van Dijk weer naar achteren ging.”

Uiteindelijk moesten strafschoppen de beslissing brengen en liep het weer fout af voor Oranje tegen Argentinië, net als in de halve finales van het WK van 2014. En Van Gaal besteedde in de aanloop naar het WK in Qatar nog wel zoveel aandacht aan het nemen en stoppen van strafschoppen. Hij haalde in september zelfs Peter Murphy bij Oranje. De oud-volleybaltrainer richtte zich met de internationals op strafschoppen en het mentale gedeelte dat daarbij komt kijken.

„Maar dit kan je niet trainen”, zei De Roon. „Het blijft een loterij. Helaas was het geluk niet aan onze kant. Dat doet pijn. We gaan met een heel rottig gevoel naar huis.”