’Shirtjes Noord-Macedonië mooiste van EK’

„De shirtjes waarmee onze jongens poseerden zijn absoluut nummer één, niet alleen voor ons Macedoniërs, maar ook voor de anderen. Erkenning kwam van het gerespecteerde ESPN dat het shirtje met de zon heeft gekozen tot de meest originele en meest aantrekkelijke op EURO 2020”, schrijft het trotse Macedonische sportmedium Sportmedia.mk.

In de aanloop naar het EK voetbal ontstond ophef over de shirts van Noord-Macedonië. Dat kwam speciaal voor het EK met een nieuw shirt, maar na boze reacties van supporters besloot de bond toch terug te grijpen op het ’oude’ shirt waarin het land zich plaatste voor het EK.

Noord-Macedonië, dat als zelfstandig land debuteert op een eindtoernooi, had op verzoek van de spelers nieuwe shirts laten ontwerpen. Het bordeauxrode tenue met daarin verwerkt een afbeelding van een lynx viel echter niet in de smaak bij de supporters. De Noord-Macedonische voetbalbond heeft de UEFA daarom gevraagd of het op het EK in de oude shirts mag spelen: rood met gele strepen.

Noord-Macedonië is op 21 juni de laatste tegenstander van Oranje in groep C.