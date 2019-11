Noppert uitgeschakeld op Grand Slam of Darts

De Fries verloor zelf zijn laatste groepswedstrijd met 5-2 van Peter Wright en moest daardoor in de wachtkamer plaatsnemen. Na zijn partij werd het andere duel in Groep F afgewerkt tussen Wayne Warren en Ryan Harrington. Als eerstgenoemde zou winnen, zou Noppert als nummer 2 van de groep met Wright meegaan naar de laatste zestien. Dat gebeurde door de 5-1 zege van Harrington niet, waardoor Noppert exit is in Wolverhampton.

Veenstra

Eerder op de avond gooide in Groep E Richard Veenstra zijn laatste partij op de Grand Slam of Darts. De Nederlander was na zijn twee eerdere (verloren) wedstrijden tegen Daryl Gurney en Brendan Dolan al kansloos voor het bereiken van de achtste finales en verloor ook van Gabriel Clemens. De Duitser, die als groepswinnaar verder bekert, was met 5-2 te sterk voor Veenstra.

Michael van Gerwen plaatste zich zondagavond al voor de achtste finales, en werkt dinsdagavond zijn laatste groepsduel af. Wesley Harms moet dinsdag zijn laatste groepswedstrijd winnen van Ian White om in het toernooi te blijven. Ook moet de Nederlander dan hopen dat James Wade Steve Lennon verslaat.

