Max Verstappen wil dramatisch weekeinde vergeten: ’Belachelijk, een aanfluiting’

Met die strekking wil Verstappen het weekeinde samenvatten voor Red Bull. „Ja, dat soort dingen. De start was al klote. Daarna kwam ik in een DRS-strijd terecht. Daar was niet zoveel wat ik nog kon doen.”

De Nederlander, die op het circuit van Monza als vijfde startte, parkeerde halverwege de race zijn wagen in de pitlane en moest dan ook opgeven. „Ik had een probleem met de motor. Dat was vanaf de start al en daar ben ik ook op uitgevallen. Er is iets met de motor, maar wat precies weet ik niet.”

Is Verstappen dan niet bang voor de volgende GP? „Nee, dat is weer een heel andere race. Maar ik ben blij dat de wedstrijd en het weekend voorbij is, want die was klote voor ons.”

Hij sluit af met een cynische opmerking. „Ik ben blij voor Tauri. 2019: Red Bull is niet zo verkeerd. Om hier in Italië te winnen is heel emotioneel en natuurlijk een geweldig resultaat voor hen. Ik hoop dat ze ervan genieten, want dat verdienen ze.”

Verstappen doelt hiermee op zijn eerdere uitspraak deze week, waarin hij zei dat de Red Bull-bolide van 2019 ’nog niet zo slecht was’. „De auto van dit seizoen is gewoon niet goed genoeg. Het is duidelijk dat er best wat fouten zijn gemaakt. Met alle respect, maar kijk hoe dicht een team als AlphaTauri bij ons staat in de kwalificatie. Dat mag niet gebeuren.”

