Grote zorgen voor Novak Djokovic

„Het is niet makkelijk om met deze blessure te spelen”, vertelde Djokovic in New York tijdens zijn persconferentie. „De behandelingen hebben mij in deze wedstrijd geholpen. In het midden van de eerste set wist ik niet of ik in staat zou zijn om de wedstrijd af te maken. Ik ben blij dat dat wel is gelukt. Ik ga er morgen met de experts naar kijken. Ik hoop dat ik over twee dagen zonder pijn kan spelen. Ik heb deze blessure nog nooit eerder gehad, maar heb er nu al een paar weken last van.”

In de volgende ronde neemt Djokovic het op tegen zijn landgenoot Dusan Lajovic of Denis Kudla uit de Verenigde Staten. „Ik ben blij dat we tijdens grandslamtoernooien steeds een dag vrij hebben. Ik hoop dat het er over twee dagen een stuk beter voorstaat.”

Djokovic jaagt in New York op zijn zeventiende grandslamtitel. De beste tennisser van de laatste jaren won vier van de laatste vijf Majors. Alleen Rafael Nadal en Roger Federer hebben meer grandslamtitels gewonnen dan Djokovic: respectievelijk achttien en twintig stuks. In 2011, 2015 en 2018 zegevierde de man uit Belgrado bij de US Open.

