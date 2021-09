Schitterende goals bij puntenverlies Inter in Genua

Door onze Telesportredactie

Tommaso Augello viert zijn gelijkmaker. Ⓒ ANP/HH

Genua - Internazionale is er in de Serie A niet in geslaagd om te winnen op bezoek bij Sampdoria. Dankzij een paar schitterende treffers werd het uiteindelijk 2-2 in het Stadio Luigi Ferraris.