Schitterende goals bij puntenverlies Inter; Joshua Zirkzee scoort bij swingend Anderlecht

Na goed een kwartier spelen kwam Inter, met Stefan de Vrij in de basis en Denzel Dumfries op de bank, op voorsprong dankzij een schitterende vrije trap van Federico Dimarco. Hij joeg de bal onbedaarlijk hard de kruising in. Via oud-VVV-verdediger Maya Yoshida kwam Sampdoria weer op gelijke hoogte uit een hoekschop.

Nadat Lautaro Martinez Inter vlak voor rust met een volley op voorsprong had gezet na een zeer fraaie uitbraak, viel direct na de pauze de schitterende gelijkmaker van Sampdoria, waar er geen speelminuten waren voor Mohammed Ihattaren. Bartosz Bereszynski kapte zijn tegenstander uit en gaf voor, waarna Tommaso Augello het speeltuig op schitterende wijze in de bovenhoek knalde.

Ook met Dumfries op het veld wist Inter vervolgens niet meer de overwinning af te dwingen. Sterker nog, Sampdoria kwam het dichtst bij de drie punten, maar een inzet van Mikkel Damsgaard werd van de lijn gehaald. Het betekende het eerste puntenverlies van de competitie voor de regerend Italiaans kampioen.

Anderlecht haalt uit tegen KV Mechelen: 7-2

Anderlecht heeft de derde overwinning van het seizoen geboekt in de Belgische Pro League. De afgezakte topclub uit Brussel haalde uit tegen KV Mechelen: 7-2. De ingevallen Joshua Zirkzee maakte de laatste treffer voor de thuisploeg.

Anderlecht-coach Vincent Kompany, die met zijn ploeg door Vitesse uit de Conference League werd gehouden, verloor drie dagen na die uitschakeling ook nog van Racing Genk. Na de interlandperiode was er dan eindelijk weer reden tot juichen in Brussel, waar Christian Kouamé na een 1-1-ruststand de thuisploeg met twee doelpunten binnen 8 minuten deed weglopen. Voor Mechelen werd het daarna alleen nog maar erger.

Wesley Hoedt had een basisplaats bij Anderlecht. Aanvaller Zirkzee, gehuurd van Bayern München, kwam in de slotfase als invaller in het veld. Amper 5 minuten later zorgde de Schiedammer voor de 7-1. Het was al zijn derde treffer van het seizoen.

Bij Mechelen had de Nederlander Sandy Walsh een basisplaats en viel Ferdy Druijf kort voor tijd in.