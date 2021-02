Aartsrivaal Vitesse steunt NEC in strijd om KNVB-beker

De afzender van de vliegende steunbetuiging was waterontharder.com, de hoofdsponsor van Vitesse. De winnaar van NEC-VVV-Venlo treft in de halve finale Vitesse. De Gelderse derby’s tussen Vitesse en NEC spraken in de jaren dat de Nijmegenaren in de Eredivisie speelden enorm tot de verbeelding, maar zijn sinds de degradatie van NEC in 2017 niet meer afgewerkt.

Vanwege de sneeuwval van vorige week en de staat van het veld in De Goffert is NEC voor het kwartfinaleduel uitgeweken naar Almelo. Bij NEC zijn er basisplaatsen voor routinier Edgar Barreto en bekerkeeper Mattijs Branderhorst, terwijl bij VVV doelman Thorsten Kirschbaum en verdediger Kristopher Da Graca niet tijdig fit zijn geraakt. Zij worden vervangen door Delano van Crooij en Arjan Swinkels. Topschutter Giorgos Giakoumakis is wel van de partij bij VVV. De Griek heeft dit seizoen al 24 goals gemaakt voor VVV, 22 in de Eredivisie en twee in het bekertoernooi.