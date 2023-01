Op 19 februari spelen beste spelers uit oosten en westen tegen elkaar Antetokounmpo blinkt uit na All Star-verkiezing, James evenaart record

Giannis Antetokounmpo zweeft door de lucht. Ⓒ ANP/HH

Giannis Antetokounmpo heeft Milwaukee Bucks in de NBA naar een overwinning op Indiana Pacers geleid. De 28-jarige Griek had in Indianapolis met 41 punten een groot aandeel in de zege: 141-131. De Bucks, die maar liefst 85 punten maakten in de eerste helft, staan op de derde plaats in het oosten met 32 overwinningen tegenover 17 nederlagen.