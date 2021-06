Italië krijgt Oostenrijk met moeite op de knieën op weg naar kwartfinale

De zoon van de vroegere Italiaanse international Enrico Chiesa zorgde met zijn eerste treffer voor de grootste opluchting in het Italiaanse kamp en bij alle ‘Engelse’ Italianen op Wembley. De achtste finale speelde zich af een onwerkelijk decor, omdat het voor supporters praktisch onmogelijk was het duel in Londen te bezoeken. Oostenrijkers waren er bijna helemaal niet te zien, de Italianen die er nog waren wonen hoofdzakelijk in Londen.

De ploeg van Roberto Mancini is in de groepsfase volop geprezen voor het aanvallende werk, maar het blijft de defensie die de meest indrukwekkende prestaties neerzet over een lange periode. Tot dit duel had Italië elf wedstrijden op een rij geen goal geïncasseerd.

Arnautovic meteen geel

Dat zat bij Oostenrijks spits Marko Arnautovic kennelijk ook in het hoofd, want die hakte maar meteen op de belangrijkste verdediger in. Hij liet Leonardo Bonucci al na een paar minuten kermend op de grond achter. De Engelse scheidsrechter Anthony Taylor kent zijn streken van zijn periode bij Stoke City en West Ham United en gaf hem meteen geel.

Arnautovic liep vanaf dat moment op eieren. Toch weerhield hem dat er niet van om zonder risico’s te gaan voetballen. Onderweg deelde hij hier en daar wat beukjes uit, waarbij de Italianen dachten hem te kunnen pakken door over het gras te bijven rollen. Maar tussen de bedrijven door liet hij ook nog individuele hoogstandjes zien.

De dans van Marko Arnautovic met Francesco Acerbi in zijn rug Ⓒ ANP/HH

Het was precies de lef die nodig is, dachten de Oostenrijkers, om enige kans te hebben op een stunt tegen de Azzurri. Ze leken er een eind mee te komen.

We kennen Arnautovic, die gewoon een heerlijk aanspeelpunt was voor zijn ploeg, allemaal nog uit de Nederlandse competitie, waar hij vijftien jaar geleden al neerstreek om zich via Jong FC Twente als brutaal broekie in de spits te profileren. Het leverde hem na vier seizoenen als import-tukker een opmerkelijke carrière op.

Bijzondere reputatie

Via de Serie A (Inter) belandde hij in de Duitse Bundesliga en de Engelse Premier League, waar hij een bijzondere reputatie opbouwde als speler van Stoke City en West Ham United, voordat hij werkelijk een fortuin (32 miljoen euro in vijf seizoenen) ging verdienen in het Chinese Shanghai.

Tegen Nederland kwam hij niet in actie, omdat hij in de eerste wedstrijd al een tegenstander van Noord-Macedonië zwaar had beledigd en de UEFA hem daarvoor achteraf strafte. Zijn Servische achtergrond kwam even opborrelen toen hij zich na zijn eerste goal op dit EK afreageerde op Gjanni Alioski (van Leeds United), die Albanese roots heeft. De spits maakte snel 30.000 euro over naar het goede doel en zei dat hij geen racist was.

Zo slap als het tegen Nederland was, zo vermakelijk en pittig was het nu tegen de Italianen. Niemand leek onder de indruk van de status die de miljonairs uit de Serie A hebben.

Mancini leek zich vooraf weinig druk te maken om Oostenrijk. Met geen enkele goal tegen, zeven doelpunten voor en al 25 van de 26 spelers gebruikt, had hij een lekker sfeertje gekweekt in zijn selectie. Tegen het Alpenland had hij wéér zeven wijzigingen in zijn ploeg ten opzichte van de vorige wedstrijd.

Vrees voor kleine voetbalramp

Maar het droeg allemaal niet bij tot een vloeiend geheel in de eerste knock-outronde. Na 65 minuten sidderde heel Italië, toen Arnautovic op aangeven van Oostenrijks gevaarlijkste man David Alaba de bal over doelman Gianluigi Donnarumma (vier keer woordwaarde bij Italiaans scrabble) kopte. De VAR redde Bonucci en zijn mannen. Het publiek op Wembley kreeg via de grote schermen geen herhalingen te zien en dacht al aan een kleine voetbalramp. Maar Arnautovic bleek inderdaad een paar centimeter buitenspel te staan.

Mancini vreesde even dat al zijn fraaie werk te gronde zou worden gericht door de nummer 23 van de FIFA-rankinglijst. Niet dat de Italianen neerkijken op het Oostenrijkse voetbal, maar het kan niet in de schaduw staan van de klasse die de Serie A al decennia uitstraalt. Die klasse kwam in de verlenging alsnog tot uiting.

Chiesa dook na een diepe plaats volledig vrijstaand op in het vijandelijke strafschopgebied. Daar bleef hij ijzig kalm alvorens hij de bal in de lange hoek deponeerde. Met een gelijkaardig schot, maar dan van de andere kant, besliste Pessina tien minuten later het duel.

Oostenrijk gaf zich ondanks de dubbele dreun niet gewonnen. Nadat Donnarumma al een keer fraai redding had gebracht, maakte Kalajdzic het toch nog even spannend met een rake kopbal. Het was de eerste tegentreffer voor de Italianen in meer dan 1160 minuten. Maar het was voor de Oostenrijkers niet genoeg om strafschoppen af te dwingen.