Jumbo-Visma heeft peloton ook in Gent-Wevelgem in houdgreep: Van Aert gunt Laporte de zege

De Belgische topcoureur lijkt dan ook helemaal klaar voor de Ronde van Vlaanderen, volgende week zondag. Afgelopen vrijdag zegevierde hij nog in de E3 Saxo Classic, door Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in een rechtstreeks duel te verslaan. Die twee waren er in Wevelgem niet bij, maar wat Van Aert deze zondag liet zien, was wederom indrukwekkend te noemen.

Of eigenlijk Jumbo-Visma in zijn geheel, want in Catalonië pakte Primoz Roglic ook nog eventjes het eindklassement in de Ronde van Catalonië. De geel-zwarte brigade houdt het peloton dan ook in een stevige houdgreep.

Dankwoord Laporte

Zo’n 10 kilometer voor de finish was er kort overleg geweest tussen de twee koplopers. „Wout vroeg of ik wilde winnen. Ongelooflijk dat je dat op deze manier kunt doen”, vertelde de 30-jarige Fransman. „Wout was sterker dan ik. Ik heb deze zege aan hem te danken.”

53 kilometer voor de meet vertrok het duo van Jumbo-Visma op de Kemmelberg. Een erg strakke actie van de twee, waarbij ze als een soort koppelkoers probeerden weg te rijden van het achtervolgende peloton.

Tekst gaat verder onder de tweet

Zege gunnen

Op de volgende passage op de Kemmelberg reed Van Aert zelfs even weg bij Laporte, maar de Belg wachtte op de Fransman en de twee reden gestaag gewoon steeds verder weg van het weifelende peloton. Langzaamaan liepen Van Aert en Laporte uit tot pakweg 2 minuten voorsprong.

De winnaar zou dus uit het Jumbo-duo Van Aert-Laporte moeten komen. De vraag was alleen nog wie als eerste zijn wiel over de finish zou mogen gooien. De zege bleek inderdaad gegund te worden aan Laporte.

Tekst gaat verder onder de video

Laporte was buitengewoon opgetogen met zijn winst. „Het was altijd een droom om een klassieker te winnen en een rit in de Tour de France. Die laatste had ik al. Maar in klassiekers was ik pas twee keer tweede geworden. „Dat was vorig jaar in de E3 Saxo Classic en in Gent-Wevelgem.

Van Aert gunde zijn ploeggenoot de zege. „We hebben tot 10 kilometer voor de streep vol doorgereden. Toen waren we zeker dat een van ons ging winnen. Ik was vrijdag al winnaar en kijk vooral naar de wedstrijden die komen. Christophe had door ziekte een moeilijk begin van het seizoen, maar de ’teamplayer’ die hij is verdiende dit gewoon.”

Bregnhøj wint Olympia’s Tour

De Deense wielrenner Mathias Bregnhøj heeft Olympia’s Tour gewonnen. In de vijfde en laatste etappe, met start en finish in het Limburgse Beek, passeerde de Nederlander Jesse Kramer als eerste de finish. De 19-jarige Brabander van het opleidingsteam van Jumbo-Visma hield de Deen Martin Pedersen en de Nederlander Frank van den Broek achter zich.

Bregnhøj, 27 jaar en rijdend voor de ploeg Leopard TOGT Pro Cycling, was de slotetappe als nummer 7 in het klassement begonnen en nam de leiderstrui over van zijn land- en ploeggenoot Emil Mielke Vinjebo. Olympia’s Tour is de oudste rittenkoers van Nederland. De slotetappe was vanwege de kou met zo’n 25 kilometer ingekort.

Bregnhøj werd in het eindklassement gevolgd door de Belg Liam Slock. Het verschil bedroeg 14 seconden. Kramer werd op 22 seconden derde. De jonge Nederlander was blij met zijn dagsucces. „Ik win niet zo vaak, dan is het extra mooi”, vertelde hij na een vanwege de zware weersomstandigheden lastige koers. „Ik merkte in de finale wel dat ik een van de sterksten was. Ik ben in tweede positie de laatste kilometer ingegaan. Iedereen keek naar elkaar. De laatste 200 meter ben ik vol gas naar de finish gereden. Het was genoeg.”