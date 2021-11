Recordboetes voor Feyenoord wegens wangedrag fans

De boetes zijn voor de Rotterdammers alweer de vijfde en zesde in de Europese campagne van seizoen 2021/22. In de voorrondes van de UEFA Europa Conference League kreeg Feyenoord na de thuisduels tegen FC Drita, FC Luzern en IF Elfsborg driemaal een boete opgelegd. Ook na het thuisduel in de groepsfase tegen Slavia Praag, eind september, werd Feyenoord beboet.

Feyenoord heeft dit seizoen al 277.875 euro aan boetes moeten betalen aan UEFA.