Video: Doelman laat geblesseerde Lars Bender strafschop benutten in afscheidsduel

De Bender-tweeling, Sven en Lars, kondigde dit seizoen aan te stoppen met voetbal. Hoewel ze pas net 32 zijn, speelt bij beiden hun fysieke gesteldheid een grote rol. Zodoende was voor hen de Bundesliga-wedstrijd tegen Borussia Dortmund de laatste als prof.

Lars begon op de bank, maar mocht vlak voor tijd zijn broer vervangen. Dit was al opmerkelijk, omdat hij onlangs al aan had gekondigd vanwege een blessure geen minuten meer te maken. „Ik zal definitief niet meer spelen.” Toch was het hem gegund enkele minuten mee te hobbelen. Hij kwam net binnen de lijnen, toen zijn ploeg bij een 3-0 achterstand een strafschop mocht nemen.

Bender werd aangewezen om de strafschop te nemen en Bürki begreep de situatie. Hij liet de negentienvoudig Duits international afzwaaien met een treffer. Voor het resultaat en de eindstand in de competitie maakte het niets meer uit.