Tijdschema Formule 1: Verstappen om 13.00 uur aan de bak

Op vrijdag was er slechts één vrije training, gevolgd door een traditionele kwalificatie. Daarin werd gestreden om pole position voor de hoofdrace op zondag. Voor het eerst dit seizoen kwam Red Bull niet als snelste voor de dag tijdens een race of kwalificatie. Charles Leclerc (Ferrari) toonde zich weer in zijn element op het stratencircuit en was Max Verstappen met bijna twee tienden te snel af. Het is voor de Monegask de derde pole position op rij in Baku.

Bekijk ook: Max Verstappen grijpt naast pole position in Baku

Zaterdag was Leclerc ook de snelste tijdens de kwalificatie voor de sprintrace. In de race over 17 ronden moest hij vervolgens enkel Sergio Pérez voorlaten. Verstappen eindigde als derde nadat hij vrijwel de volledig sprintrace met schade reed door een botsing met George Russell in de eerste ronde. De twee hadden na afloop ook nog een stevige woordenwisseling over hun gevecht tijdens de eerste bochten.

Door de parc fermé-regels kunnen teams na de vrijdag weinig meer veranderen aan de (afstelling van de) auto’s.

Verstappen gaat aan de leiding in de strijd om de wereldtitel. Hij verzamelde tot dusver 75 punten. Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez volgt op dertien punten achterstand. Nyck de Vries (AlphaTauri) is nog puntloos.

Na de laatste race in Melbourne (2 april) is de Grand Prix van Azerbeidzjan de vierde race van het seizoen. Het is het startsein van een drukke periode, met vijf wedstrijden in zes weken tijd.

Tijdschema (Nederlandse tijd):