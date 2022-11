Napoli dankt voormalig PSV’er Lozano bij tiende zege op rij, Milan morst

Napoli kwam in het eerste uur niet tot scoren en de thuisploeg had een penalty nodig om halverwege de tweede helft de score te openen. Hirving Lozano schoot raak, al beroerde keeper Guglielmo Vicario de inzet van de oud-PSV'er nog wel. De strafschop werd toegekend na een overtreding van oud-Ajacied Razvan Marin op Victor Osimhen.

Voor Lozano, die pas een paar minuten binnen de lijnen stond, was het zijn derde doelpunt van het seizoen in de Serie A. Nooit eerder benutte de Mexicaan voor Napoli een penalty in een competitiewedstrijd.

De Pool Zielinksi besliste het duel in de 88e minuut door een voorzet vanaf de rechterflank van Lozano met links binnen te volleren. Lozano, Zielinski en Eljif Elmas werden na ruim een uur gezamenlijk ingebracht door trainer Luciano Spalletti.

Milan wint niet bij laagvlieger

AC Milan heeft de achterstand op koploper Napoli laten oplopen tot 8 punten. De nummer 2 van de Serie A kwam in de uitwedstrijd tegen Cremonese, dat achttiende staat, niet tot scoren: 0-0.

Voor AC Milan is het de vijfde wedstrijd van het seizoen waarin punten worden verspeeld. De ploeg van trainer Stefano Pioli speelde in Cremona voor de derde keer gelijk.

Pioli wisselde alle drie zijn aanvallers, maar de invallers - onder wie Rafael Leão - kwamen ook niet tot scoren voor de bezoekers. Divock Origi schoot na een klein uur wel raak, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Regerend landskampioen AC Milan speelt voor het WK alleen nog thuis tegen Fiorentina. Lazio en Atalanta, die een duel minder hebben gespeeld, kunnen in punten op gelijke hoogte komen met Milan.