NOC*NSF schaart zich achter KNVB: ’Gaat niet goed met mentale én fysieke weerbaarheid’

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, gaf afgelopen week tegenover De Telegraaf al aan dat het demissionaire kabinet er bij de nieuw aan te kondigen maatregelen niet aan voorbij kan gaan dat Nederlanders gemiddeld 5,6 kilo zwaarder worden omdat er niet of veel minder gesport wordt. „Een tweede gezondheidscrisis ligt op de loer.”

Het NOC*NSF, dat heeft laten onderzoeken hoeveel Nederlanders er minder sporten als hun sportclub dicht is, schaart zich door de uitkomst daarvan achter het standpunt van de KNVB. Bijna een kwart (23 procent) van de ondervraagden geeft aan lastig motivatie te vinden om in zijn of haar eentje te sporten. Liefst 51 procent geeft aan zich minder fit te voelen, onder jongeren van 19 tot en met 30 jaar ligt dit percentage zelfs nog hoger: 61 procent.

„Dit laat zien dat het niet goed gaat met de mentale en fysieke weerbaarheid van de Nederlander”, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF. „We hebben onze sportclubs nodig om in beweging te blijven. Op vaste momenten, onder begeleiding van een trainer-coach, sámen kunnen sporten; dit zijn voor veel Nederlanders hele belangrijke factoren in hun motivatie om te blijven bewegen. Dat geldt zeker voor de jongere leeftijdscategorieën. We zien dat zij het zwaarst gebukt gaan onder de coronacrisis, zowel mentaal als fysiek. Sport biedt dé oplossing om gezond uit de crisis te komen.”