Glory blijft ‘fight card’ voor Collision4 uitbreiden

De Surinaams-Nederlandse vechter, de nummer vijf in het lichtzwaargewicht, neemt het in de Gelredome op tegen Felipe Micheletti. De Braziliaan bezet de tweede plaats in de ranking van de op een na zwaarste divisie (tot 95 kilogram).

De 24-jarige Abena geldt als een talent, maar heeft bij Glory na twee zeges inmiddels al vier gevechten op een rij verloren. Na zeges op Stephane Susperregui en Michael Duut, kwam hij tekort tegen Artem Vakhitov, Alex Pereira, Luis Tavares en Sergej Maslobojev. Daarbij aangetekend dat zijn laatste vier tegenstanders allemaal kampioenswaardige opponenten waren.

Abena trainde lange tijd bij Mike’s Gym in Oostzaan, maar stapte recent over naar SB Gym, de sportschool van Said El Badaoui in Utrecht. Ook Hari traint daar sinds vorig jaar.

De winnaar van de partij tussen Abena en Micheletti doet goede zaken op de rankings, waarop na het vertrek van Artem Vakhitov een kampioen ontbreekt. De momenteel vacante titel wordt een prooi voor Sergej Maslobojev of Tarik Khbabez, die het ook tijdens Collision4, tegen elkaar opnemen met de kampioensgordel als inzet.