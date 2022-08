Jamal Ben Saddik: ’Dan is er voor eens en voor altijd geen gezeur meer’

Beide zwaargewichten stonden in 2018 ook al tegenover elkaar. Dat was in de finale van een zwaargewicht. Ben Saddik won destijds op knock-out in de eerste ronde, ondanks een gebroken hand. Adegbuyi, een trainingspartner van Rico Verhoeven, was echter ook niet zonder schade door zijn eerste twee partijen gekomen en hoopt nu op revanche.

,,Een toernooi is een toernooi”, sprak Ben Saddik in een vooruitblik bij De Telegraaf. „We hadden er toen al twee gevechten op zitten. Ik was die dag de betere. Nu betreft het een losse wedstrijd, met twee frisse vechters. We gaan kijken wie er dan als beste uitkomt. Dan is er voor eens en voor altijd geen gezeur meer.”

Volledig programma GLORY 81

Zwaargewicht: Jamal Ben Saddik (Mar) - Benjamin Adegbuyi (Roe)

Middengewicht (titelgevecht): Donovan Wisse (Sur) - Juri de Sousa (Por)

Zwaargewicht: Nordine Mahieddine (Alg) - Cihad Kepenek (Tur)

Vedergewicht: Ahmad Chikh Mousa (Dui) - Rafik Habiat (Mar)

Lichtgewicht: Stoyan Koprivlenski (Bul) - Guerric Billet (Fra)

Vedergewicht: Dennis Wosik (Dui)-Naoki Seki (Jap)

Donegi Abena deelt een rake trap uit. Ⓒ Glory

Collision4

Glory is ondertussen druk bezig met het uitbreiden van Collision4, het evenement op 8 oktober met de clash tussen Badr Hari en Alistair Overeem als hoofdgevecht. Donderdag werd ook Donegi Abena aan de Arnhemse fight card toegevoegd.

De Surinaams-Nederlandse vechter, de nummer vijf in het lichtzwaargewicht, neemt het in de Gelredome op tegen Felipe Micheletti. De Braziliaan bezet de tweede plaats in de ranking van de op een na zwaarste divisie (tot 95 kilogram).

De 24-jarige Abena geldt als een talent, maar heeft bij Glory na twee zeges inmiddels al vier gevechten op een rij verloren. Na zeges op Stephane Susperregui en Michael Duut, kwam hij tekort tegen Artem Vakhitov, Alex Pereira, Luis Tavares en Sergej Maslobojev. Daarbij aangetekend dat zijn laatste vier tegenstanders allemaal kampioenswaardige opponenten waren.

Abena trainde lange tijd bij Mike’s Gym in Oostzaan, maar stapte recent over naar SB Gym, de sportschool van Said El Badaoui in Utrecht. Ook Hari traint daar sinds vorig jaar.

De winnaar van de partij tussen Abena en Micheletti doet goede zaken op de rankings, waarop na het vertrek van Artem Vakhitov een kampioen ontbreekt. De momenteel vacante titel wordt een prooi voor Sergej Maslobojev of Tarik Khbabez, die het ook tijdens Collision4, tegen elkaar opnemen met de kampioensgordel als inzet.