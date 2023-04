Vertrek Messi bij PSG ’zeer waarschijnlijk’

De Argentijnse superster is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Franse kampioen, na zo ongeveer zijn hele sportieve leven bij Barcelona te hebben gevoetbald. Paris Saint-Germain is inmiddels, opnieuw, vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League. De fans nemen dit met name Messi kwalijk.

Messi leidde eind vorig jaar op het WK in Qatar Argentinië naar de wereldtitel. Er zijn al langere tijd speculaties over een terugkeer naar Barcelona. De bron vermeldde echter ook dat het vertrek van de sterspeler nog niet helemaal zeker is.