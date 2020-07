Naast bestuurlijke chaos ook grote verdeeldheid tussen judoka’s en coaches

Noël van ’t End (l.) is regerend wereldkampioen, maar ondertussen is het op Papendal zeer onrustig. Ⓒ ANP/HH

Judoka’s die illegale gokavonden en nachtelijke feestjes organiseren, grote zorgen over talentontwikkeling en uiteenlopende verhalen over de judoka die op 23-jarige leeftijd overleed. Sinds de Nederlandse topjudoka’s in 2016 naar Sportcentrum Papendal verhuisden, is het allesbehalve rustig op en rond de tatami. Dat blijkt uit onderzoek van TELESPORT. Vandaag deel 2: animositeit en verdeeldheid.