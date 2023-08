Sarina Wiegman in beeld om Gareth Southgate op te volgen als bondscoach Engelse mannen

Wiegman speelt zondag met Engeland de WK-finale tegen Spanje. Vorig jaar pakten de Engelse vrouwen onder leiding van Wiegman in eigen land de Europese titel.

Mocht Southgate, die nog tot en met het EK van 2024 vastligt bij de Engelse mannen, vertrekken, dan is Wiegman dus een optie voor de FA om hem op te volgen. „Waarom moet het een man zijn?”, vraagt Bullingham zich af.

Beste persoon voor de baan

Om te vervolgen: „Ons antwoord zal altijd zijn dat we op zoek zijn naar de beste persoon voor de baan. Als dat een vrouw is, waarom niet? Sarina doet het geweldig, ik hoop dat ze nog heel lang doorgaat. Ze kan elke baan aan.”

Bullingham weet dat - mocht het zover komen - er een discussie zal ontstaan. „Maar dat is aan haar, toch? Ik denk niet dat we het moeten zien als een stap omhoog. Als zij in de toekomst besluit om een andere richting in te slaan, dan denk ik dat ze daar heel goed toe in staat is.”

Wiegman zou ook in beeld zijn bij de vrouwen van de VS, maar de Amerikanen hoeven in ieder geval niet aan te kloppen bij de Nederlandse bondscoach van Engeland. „We zien veel geruchten, maar ze ligt tot en met 2025 bij ons vast”, zei Bullingham eerder tegen de BBC. „Ieder bod zullen we 100 procent zeker afwijzen. Het gaat niet om geld. We zijn heel blij met Sarina en we voelen dat zij ook blij is.”

Engelse voetbalbond wil standbeeld van Wiegman bij Wembley

Mogelijk komt ook bij het Wembley-stadion in Londen een standbeeld van Wiegman te staan. Volgens Bullingham zijn die plannen er al sinds het het EK van vorig jaar in eigen land, dat de Engelse voetbalsters onder leiding van bondscoach Wiegman wonnen. De ploeg van de 53-jarige Nederlandse heeft nu ook de finale gehaald van het WK, waarin Spanje zondag de tegenstander is.

„Het zou gepast zijn om naast Wembley iets te hebben wat herinnert aan dat succes”, zei Bullingham donderdag tegen Engelse media. „We zijn daarover in gesprek, onder meer met de lokale overheid. Diverse partijen moeten toestemming geven. Daar zijn we nu mee bezig. De volgende fase is het ontwerp.” Volgens de FA-directeur is het de bedoeling om niet alleen een standbeeld van Wiegman te maken, maar iets van het hele team.

Op het KNVB-complex in Zeist staat sinds de zomer van 2021 al een standbeeld van Wiegman. De oud-voetbalster en voormalig bondscoach van Oranje kreeg als eerste vrouw een plek in de beeldentuin vanwege haar betekenis voor de ’Leeuwinnen’ en het vrouwenvoetbal in Nederland.