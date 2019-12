Van Gerwen kraakt Labanauskas: ’Saai, er zit helemaal niks in hem’

„Het was zeker niet groots”, zei Mighty Mike na zijn 5-2 zege tegenover RTL7. „De eerste set begin ik niet goed, maar daarna stoom ik goed door naar een 3-1 voorsprong. Ik vond het saai om tegen Darius te spelen. Er zit helemaal niks in hem, maar hij had na mijn 4-1 voorsprong wel terug kunnen komen naar 4-3.”

En dat weet de Brabander aan zichzelf. „Mijn concentratie werd minder, en dat mag natuurlijk niet. Maar er zit nog zoveel meer in het vat voor me. Ik wil gewoon nog veel meer laten zien.” En daar mag Van Gerwen maandagavond mee beginnen. Dan neemt hij het in de halve eindstrijd op tegen Nathan Aspinall, die eerder op zondag Dimitri Van den Bergh uitschakelde.

Bekijk ook: Achter Van Gerwen valt in Nederland nog altijd een groot gat