Legioen belandt van hel in de hemel bij geweldig optreden Feyenoord tegen Sturm Graz

Als Feyenoord-supporter ga je soms door diepe dalen en langs hoge pieken. Zeven dagen zaten er tussen Lazio uit en Sturm Graz thuis. Precies genoeg voor het Legioen om van de hel in de zevende hemel te geraken.

Magistraal begin

Wat Feyenoord in de eerste helft op de mat legde tegen de Oostenrijkse subtopper grensde voor de Rotterdamse aanhang aan het ongelooflijke. Zevende minuut Alireza Jahanbakhsh 1-0, 32e minuut David Hancko 2-0, 34e minuut Danilo 3-0 en 40e minuut Jahanbakhsh 4-0. En dat op een Europese avond.

Dergelijk machtsvertoon is in Europees verband door Feyenoord de laatste 45 jaar niet meer getoond in één helft. Een primeur is het niet, want in de jaren zestig en zeventig schoten de Rotterdammers met de grote namen in hun elftal wel vaker zo uit hun slof. Maar dan praten we over ploegen met mannen als Kindvall, Van Hanegem en Israel. Die laatste maakte in 1971 een keer een hattrick tegen Olympiakos Nicosia, toen Feyenoord uit met 9-0 won en in de rust al met 5-0 leidde. Tien jaar eerder werd ook IFK Goteborg in de eerste Europese ronde ooit met 8-2 verpletterd met veel goals voor rust. Het Luxemburgse Rumelange (12-0 in 1972) en het Duitse Kaiserslautern (5-0 in 1976) keken ooit ook tegen zo’n grote achterstand halverwege aan.

Maar dat was in de periode dat de verschillen in het Europese clubvoetbal nog aanzienlijk groter waren, al had Feyenoord juist in de jaren zestig natuurlijk een ploeg van wereldniveau en sleepte het een aantal grote trofeeën binnen.

Attractief

Het huidige Feyenoord is van een ander kaliber, maar Arne Slot lijkt er voor het tweede seizoen in te slagen om van spelers uit de subtop in de meest verschillende landen en een deel eigen kweek een attractief elftal te maken. Dat gaat na de meest roerige transferzomer in de historie van de club met vallen en opstaan. Het vallen gebeurde in Rome, het opstaan begon tegen Sparta en tegen Sturm Graz richtte de ploeg van Slot zich op als een voetbalreus op het tweede niveau van Europa.

Dat Jahanbakhsh het feest in gang zette was niet zo verrassend, want de Iraanse international speelt een niveau hoger dan vorig seizoen. Slot had dat al een tijdje door want hij gunde Jahanbakhsh andermaal een basisplaats en die maakte hij met prachtgoals waar.

Maar er was deze avond nog veel meer om van te genieten. De opbouw naar sommige doelpunten was voer voor een cursus aanvallend voetbal met hoge pressing. Denk aan de 2-0 van de Slowaak David Hancko na een hakje van Oussama Idrissi en de 3-0 van Danilo als eindstation van een droomaanval.

Voet van het gas

Meestal halen ploegen de voet van het gaspedaal als ze in de pauze de buit al ruim binnen hebben en dat had Feyenoord ook kunnen doen. Maar dat is er bij de Mexicaan Gimenez niet bij. Die kwam na een uur het veld in en had net als bij zijn vorige optreden een maniakale honger naar goals. Het duurde deze keer tweeënhalve minuut. Na zijn entree, waarbij hij Danilo verving in de spits, torende hij hoog boven de defensie uit en kopte hij snoeihard in de bovenhoek bij een voorzet van Patrik Walemark. Even later stond hij ook aan de basis van goal nummer zes, die op naam kwam van Idrissi.

Tussen de bedrijven door lanceerde Slot zijn zoveelste aankoop. De Argentijnse middenvelder Ezequiel Bullaude maakte zijn debuut als meest aanvallende middenvelder. Met een assist (hij verlengde een door Gimenez opgezette aanval voor 6-0) had ook hij een aandeel in de grote overwinning.

Met zoveel goals kon Feyenoord naar hartenlust wisselen en daarmee de inspanningen richting de topper tegen PSV van komende zondag nog een beetje beperken. De Eindhovenaren zijn zoals bekend deze week vrijgemaakt tegen Arsenal.