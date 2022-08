Van Nistelrooy: ‘Hierin moet Veerman groeien’

De voormalige topspits lichtte twee middenvelders eruit, die hem extra konden bekoren. Xavi Simons, die weer twee goals toevoegde aan zijn totaal, en nu in vier wedstrijden op nationaal niveau (drie Eredivisieduels en de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal) al vijfmaal heeft gescoord, toonde na een moeizame start weer zijn grote talent. ,,Xavi Simons had het heel moeilijk in de eerste helft en toen kwam hij niet in het spel voor. Maar dan blijft hij toch onverstoorbaar doorgaan en dan zie je in de tweede helft zijn slimheid in de positie en zijn vaardigheid om samen te spelen met de mensen om hem heen. Dat is wel kwaliteit”, aldus Van Nistelrooy.

Ook Joey Veerman, die al na twee minuten met veel gevoel de 0-1 binnenschoot, kon Van Nistelrooy bekoren. ,,Ik vond zijn spel uitstekend. Hij heeft een complete wedstrijd afgeleverd en een goede reactie laten zien na woensdag. Ook na de reacties die er zijn ontstaan op zijn interview. Ik heb daar goed met hem over gesproken. Hij begrijpt dat. Deze wedstrijd laat zien, dat hij er goed op heeft gereageerd. Hij begrijpt dat hij zichzelf op sommige momenten moet beschermen. Niet alleen zichzelf, maar ook de club en het team. Hij is een spontane jongen en zegt wel eens wat. Maar het niveau waarop hij zich nu begeeft, is heel hoog en dan moet je ook een beetje daarin meegroeien. En dat doet hij.”