Roland Garros dreigt Naomi Osaka uit toernooi te zetten

De 23-jarige Osaka, de nummer 2 van de wereld, maakte eerder deze week bekend dat ze tijdens Roland Garros de media niet te woord gaat staan. „Ik heb vaak het gevoel dat mensen niet geven om de geestelijke gezondheid van atleten. Dat geldt vooral als ik een persconferentie zie of eraan deelneem”, aldus Osaka, die meent dat spelers die zich al down voelen met regelmaat nog een trap na krijgen bij een persconferentie.

Roland Garros ging na de verklaring het gesprek aan, maar dat had niet het gewenste succes. „Na het gebrek aan medewerking van Osaka benaderden de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open haar gezamenlijk om haar welzijn te controleren en ondersteuning te bieden”, valt te lezen in een verklaring.

„Ze werd ook herinnerd aan haar verplichtingen, de gevolgen van het niet nakomen ervan en dat de regels voor alle spelers hetzelfde zijn.” Volgens Roland Garros kan een herhaling van een overtreding als het overslaan van een persconferentie leiden tot diskwalificatie.