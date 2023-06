Xavi: ’Zeker niet makkelijk om Messi te zijn’

„De afgelopen twee jaar had hij het niet naar zijn zin bij Paris Saint-Germain en wilde dit soort druk niet meer. Hij is de beste speler ooit. Maar dit is zijn persoonlijke beslissing die we moeten respecteren”, zei Xavi.

Tijdens de gesprekken merkte Xavi de afgelopen dagen een verandering bij Messi. „We waren allemaal opgewonden door de gesprekken. Eerst hij, toen ik en toen de club. Maar vaak wil je iets en lukt het toch niet omdat de omstandigheden er niet naar zijn. Misschien was het plaatje bij hem niet zo duidelijk. Maar vaak kunnen we niet bedenken hoe het is om in iemand anders zijn schoenen te staan. Het is ook zeker niet makkelijk om Messi te zijn. Hij moet zich altijd perfect gedragen, hij moet perfect zijn op het veld en moet altijd de beste zijn”, aldus Xavi.

Bekijk ook: FC Barcelona wenst Lionel Messi succes bij Inter Miami en heeft nog opvallend nieuws

De trainer ging ook in op het gerucht dat Barcelona Neymar terug zou willen halen. Maar volgens Xavi komt de Braziliaan niet in zijn plannen voor.