VIDEO Fans en spelers FC Emmen vieren feest aan de Krommedijk

„Geweldig om mee te maken”, zei trainer Dick Lukkien na afloop bij ESPN. „Ik heb redelijk rustig op de bank gezeten, ook nadat we in de slotfase met een man minder kwamen te spelen. Wat daarbij ook meespeelde was dat de uitslagen op andere velden in ons voordeel waren.”

Na de degradatie was de doelstelling ’samen terug’, vervolgde de trainer. „Dat hebben we bereikt, maar het seizoen zit er nog niet op. Uiteraard willen we ook nog kampioen worden. Maar dit hebben we en dit is een gezamenlijk iets. De seizoenkaarthouders, de sponsoren, ze zijn ons in tijden van corona blijven steunen. Daardoor konden we een goede selectie samenstellen voor dit seizoen.”