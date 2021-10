Kai Verbij wint 500 meter op NK Afstanden vol met drama

Daarachter was er de nodige schade bij topfavorieten. Bij Ronald Mulder speelde een oude blessure in de lies op, waardoor hij halverwege de wedstrijd moest staken. Directe tegenstander Dai Dai N’tab de nodige misslagen had en kwam ook veel te wijd uit de bocht. Desondanks werd hij vierde. Hein Otterspeer, wiens tegenstander gediskwalificeerd werd, reed wel stabiel naar een tweede plaats, voor de verrassende Janno Botman.

Bekijk ook: Dit zijn de dingen om op te letten tijdens de aftrap van het olympisch schaatsseizoen

Het andere drama speelde zich af in rit vijf, waarin de piepjonge Tim Prins na een valse start gediskwalificeerd werd en Serge Yoro vervolgens in de laatste bocht onderuit ging.

Verzoek KNSB

De Nederlandse schaatsbond KNSB heeft de schaatsers die zich plaatsen voor de wereldbekers gevraagd om dit seizoen minimaal drie van de vier wedstrijden te rijden. Volgens de KNSB is dat van belang voor het aantal deelnemers dat Nederland uiteindelijk mag afvaardigen naar de Olympische Spelen van begin volgend jaar in Beijing.

Nederland mag op het olympische schaatstoernooi meedoen met maximaal negen mannen en negen vrouwen. Dat aantal plekken moet worden veiliggesteld door een hoge positie in de wereldbekerklassementen op alle individuele afstanden, de massastart en de ploegachtervolging. Als de prestaties op één afstand of op bijvoorbeeld de ploegachtervolging ver achterblijven, kan dat al snel betekenen dat Nederland acht of zelfs maar zeven schaatsers per sekse mag afvaardigen.

De KNSB heeft de schaatsers daarom opgeroepen om bij de vier wereldbekerwedstrijden die worden verreden in november en december ook minimaal drie keer mee te doen en bij voorkeur bij alle wedstrijden. Als de schaatsers op drie van de vier wereldbekerwedstrijden naar verwachting presteren, halen ze voldoende punten om de quota veilig te stellen, legde technisch directeur Remy de Wit uit voorafgaand aan de NK afstanden. De massastart en de ploegachtervolging worden sowieso slechts op drie wereldbekerwedstrijden verreden.

„Het is superbelangrijk dat we het bij de wereldbekerwedstrijden goed doen”, zegt De Wit. „Het zal niet gemakkelijk worden, we hebben te maken met de verschillende routes van de verschillende sporters en ook nog met het coronavirus dat om zich heen slaat. Alle afstanden en elke rit zijn van cruciaal belang om te zorgen dat we op 9 startplekken uitkomen.”

Welke schaatsers zich plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden wordt bepaald op de NK Afstanden. Daar zijn op elke individuele afstand vijf startplaatsen te verdelen. Bondscoach Jan Coopmans bepaalt op een later moment wie er bij de wereldbekerwedstrijden zullen starten op de massastart en de ploegachtervolging.