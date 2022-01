Spanje en Argentinië beginnen tennisjaar met zege in ATP Cup

Spanje was, zonder Rafael Nadal, met 3-0 te sterk voor Chili. Pablo Carreño Busta was in de eerste partij Alejandro Tabilo met 6-4 7-6 (4) de baas, vervolgens liet Roberto Bautista Agut zijn tegenstander Cristian Garin met 6-0 6-3 kansloos. Ook het dubbelspel werd gewonnen door de Spanjaarden.

De Argentijnen gunden Georgië in drie duels slechts negen games. Diego Schwartzman won met 6-1 6-2 van Nikoloz Basilasjvili en zijn landgenoot Federico Delbonis was met dezelfde cijfers te sterk voor Aleksandre Metreveli.

Elleboogblessure Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas heeft zich met een elleboogblessure afgemeld voor zijn eerste tenniswedstrijd van het seizoen. De Griekse nummer 4 van de wereld zou het in Sydney in de ATP Cup opnemen tegen de Pool Hubert Hurkacz.

„Het herstel van mijn elleboogoperatie in november verloopt op schema met het oog op de Australian Open. Vandaag was een voorzorgsmaatregel om zeker te zijn dat ik Melbourne haal. We bekijken het van dag tot dag en van wedstrijd tot wedstrijd”, zei Tsitsipas, die wordt vervangen door Aristotelis Thanos.

De 23-jarige Tsitsipas trok zich in november met dezelfde blessure terug uit de ATP Finals.

De Australian Open begint op maandag 17 januari.