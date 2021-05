Max Verstappen: ’Blij dat we hier zo dichtbij zitten’

„We weten dat Mercedes hier moeilijk te verslaan is. Ik denk dat ik blij kan zijn dat we er zo dichtbij staan”, aldus Verstappen. „Ik had in Q1 nog wat moeite, maar de balans van de auto hadden we daarna beter voor elkaar. Mijn laatste run in Q3 was wat minder. Het is hier wat stoffig en de wind verandert nogal veel.”

Zowel Verstappen, Hamilton als nummer drie Valtteri Bottas verbeterden hun tijd inderdaad niet in die laatste vliegende ronde. Hamilton won de laatste vier races in Spanje. Hij startte toen drie keer vanaf pole position.

„Het is een lange weg naar bocht 1”, weet Verstappen. „We moeten een goede start hebben. Het lijkt erop dat de snelheid er is. Met alle snelle bochten raken de banden hier snel oververhit, dus het managen daarvan is zeer belangrijk.”

Hamilton: ’Heel dankbaar’

Hamilton pakte alweer zijn honderdste pole position in zijn Formule 1-loopbaan. „Ik ben hier net zo blij mee als met mijn eerste pole”, stelde de zevenvoudig wereldkampioen. „Ik ben heel dankbaar. We hebben vooralsnog een sterk weekeinde. In de kwalificatie had ik het aanvankelijk moeilijk, maar na wat aanpassingen ging het steeds beter.”