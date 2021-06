Oranje naar de achtste finales EK na zege op Oostenrijk

Op de tribune had de vorige bondscoach Ronald Koeman plaatsgenomen, die zag dat het Nederlands elftal opnieuw aantrad in een 5-3-2 formatie of 3-5-2 formatie met Denzel Dumfries, de held van het duel met Oekraïne, en Patrick van Aanholt als wingbacks.

Op zijn verjaardag moest Jurriën Timber zijn basisplaats inleveren voor de van een liesblessure herstelde Matthijs de Ligt. De Juventus-verdediger liet zich direct weer gelden achterin en had meerdere goede defensieve intercepties.

Sowieso stond Oranje verdedigend beter georganiseerd dan tegen Oekraïne. Het Nederlands elftal gaf vrijwel niets weg tegen de Oostenrijkers, die niet verder kwamen dan een paar afstandsschoten. Dat lag aan de goede organisatie van Oranje, maar ook aan het armetierige spel aan de bal van Oostenrijk, dat voetballend heel weinig liet zien in de Johan Cruijff ArenA.

Vanaf de tribune keek Marko Arnautovic met een bezorgde blik toe. De spits zou in de basis zijn begonnen tegen Nederland, verklapte de Oostenrijkse bondscoach Franco Foda, maar zat tegen Nederland een schorsing van één duel uit voor zijn ongepaste juichgedrag tegen Noord-Macedonië. Voor de wedstrijd praatte Arnautovic op de tribune even bij met Wesley Sneijder, met wie hij heeft samengespeeld bij Inter.

Dumfries belangrijk

Waar Oranje tegen Oekraïne aan de lopende band kansen creëerde liep dat gedeelte van het spel veel minder tegen Oostenrijk. Toch kwam het Nederlands elftal vroeg op voorsprong. En het was opnieuw Dumfries, die aan de basis van het doelpunt stond. Nadat Stefan de Vrij randje zestien was neergegaan bij een aanvallend avontuur, kwam Dumfries aangestormd. De PSV’er was eerder bij de bal dan David Alaba, die de rechtsback van Oranje op de voet raakte. De Israëlische scheidsrechter Orel Grinfeeld wuifde het moment nonchalant weg, zoals hij sowieso erg slordig floot, maar werd teruggefloten door VAR Pawel Gil uit Polen. Geconfronteerd met de beelden kon Grinfeeld niets anders doen dan de bal op de stip leggen. Memphis Depay klaarde het klusje, zijn 27e interlandtreffer.

Memphis Depay schiet de 1-0 binnen. Ⓒ ANP/HH

De topscorer van dit Oranje schoot de strafschop overtuigend in, maar zat niet geweldig in de wedstrijd en verloor net als tegen Oekraïne veel de bal. Ook voor het doel had Depay zijn dag niet. Hoewel het Nederlands elftal meer moeite had om kansen uit te spelen dan tegen Oekraïne kwamen er goede kansen. Na prima afleggen van Wout Weghorst schoot Depay de bal van dichtbij hoog over en ook een door captain Georginio Wijnaldum afgelegde bal was niet aan de topschutter van Oranje besteed. Wijnaldum zag zelf een kansrijk schot geblokt worden.

Uitblinker Wijnaldum

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Oostenrijk kon aanvallend geen potten breken, maar ook Oranje kon niet doordrukken voor een tweede goal. De beste man aan Nederlandse zijde was aanvoerder Wijnaldum, die soeverein speelde op het middenveld en daarvoor de handen op elkaar kreeg in de Johan Cruijff ArenA, al verdiende de verdediging met het geconcentreerd spelende drietal Stefan de Vrij-Matthijs de Ligt-Daley Blind ook complimenten voor de invulling.

De status quo leek doorbroken te worden, toen Depay uit een hoekschop zijn lange aanvalspartner Weghorst wist te vinden, die de bal doorkopte naar De Vrij. De verdediger van Inter vond de Oostenrijkse doelman Daniel Bachmann op zijn weg, waarna De Ligt de door hem ingeschoten rebound via een Oostenrijks been net naast zag gaan.

Niet veel later besloot De Boer tot een driedubbele wissel. Tot zijn grote teleurstelling moest Blind het veld ruimen voor Aké, terwijl Owen Wijndal erin kwam voor Van Aanholt en Donyell Malen voor Weghorst.

Tegen Oekraïne ging het wisselen van Blind ten koste van de organisatie en gaf Oranje een 2-0 voorsprong weg. Het was aan het slotoffensief en de late 3-2 van Dumfries te danken, dat het Nederlands elftal toch de drie punten pakte.

Comfortabele voorsprong

Nu was het Dumfries die in de 67e minuut voor een comfortabele 2-0 voorsprong zorgde. Malen stond pas twee minuten in het veld, toen hij goed in de diepte werd weggestuurd door Depay. De PSV-spits behield goed het overzicht en legde de bal af op zijn mee naar voren gedenderde ploeggenoot Dumfries, die zijn tweede EK-goal maakte en daarmee samen met topspitsen als Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku en Ciro Immobile bovenaan de topscorerslijst staat.

Matthijs de Ligt keerde terug in de basis. Ⓒ ANP/HH

Van de wedstrijd tegen Oekraïne wist het Nederlands elftal dat een 2-0 voorsprong geen zekerheid hoeft te bieden, maar ditmaal hield de defensie van Oranje zonder Blind de boel achterin beter dicht. Een hachelijk moment was er nog toen de bal via het been van Wijndal rakelings naast caramboleerde, maar Stekelenburg kende al met al een heel rustige avond. De Boer liet in het laatste kwartier Gravenberch zijn EK-debuut maken als vervanger van Marten de Roon en kan gaan nadenken hoe hij de derde groepswedstrijd tegen zwakke broeder Noord-Macedonië in gaat vullen. Wellicht is dat een mooi moment om andere spelers, die nog niet in actie zijn gekomen, ook speeltijd te geven.

In het laatste kwartier zette Oostenrijk nog wel aan en waren enkele mogelijkheden. Zo vuurde David Alaba van afstand een schot rakelings langs de kruising. Even was er nog een schrikmomentje toen De Ligt bleef liggen na een luchtduel, maar het bleek om kramp te gaan.

De groepswinst is door de 2-0 overwinning voor Oranje. Ongeacht het resultaat tegen Noord-Macedonië vervolgt Nederland EURO 2020 op zondag 27 juni met een achtste finale in Boedapest.