Programma Wimbledon: Van de Zandschulp in tweede wedstrijd na 12.00 uur

De als 21e geplaatste Van de Zandschulp treedt aan op baan 2 en speelt de tweede wedstrijd na 12.00 uur Nederlandse tijd.

Bij winst speelt Van de Zandschulp (26 jaar) in de volgende ronde mogelijk tegen Rafael Nadal, die het zaterdag op het Centre Court opneemt tegen de Italiaan Lorenzo Sonego. De 36-jarige Nadal, de nummer 4 van de wereld, aast in Londen op zijn 23e grandslamtitel en zijn derde van het jaar.

Vrijdag was Van Rijthoven, die vlak voor het toernooi een wildcard kreeg, de eerste Nederlander in achttien jaar die de vierde ronde wist te halen op Wimbledon. In 2004 reikte Sjeng Schalken tot de kwartfinales, waarin hij in drie sets verloor van de Amerikaan Andy Roddick.

