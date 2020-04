Dít leveren Messi & co in april in: 14 miljoen euro netto

Een deel van de selectie van FC Barcelona, met ook Frenkie de Jong (derde van linksboven). Ⓒ AFP

FC Barcelona bespaart in april dankzij de gulle geste van Lionel Messi en zijn achttien ploeggenoten 14 miljoen euro netto aan salariskosten. Dat heeft Barça-voorzitter Josep Maria Bartomeu in een spaarzaam moment van openheid bekendgemaakt. De spelers besloten aan het begin van de week bij mondde van aanvoerder Messi liefst zeventig procent van hun wedde af te staan, zo lang de noodtoestand geldt in het door het coronavirus zwaar getroffen Spanje.