Gesink vierde in zesde Vuelta-rit

De Belg van Bahrain-Merida nam dankzij zijn tweede plaats wel de rode leiderstrui over Miguel Angel Lopez, die het net als de andere klassementsrenners rustig aan deed in de 199 kilometer lange rit, die startte in Mora de Rubielos. De Colombiaan van Astana kwam in het peloton met daarin ook de overige klassementsrenners zo'n 6 minuten na Herrada over de streep.

Robert Gesink maakte samen met Herrada en Teuns deel uit van de elfkoppige kopgroep van de dag. De klimmer van Jumbo-Visma moest genoegen nemen met plek vier. Vlak achter Dorian Godon van AG2R-La Mondiale, op 21 seconden van Herrada, passeerde hij de meet.

De Spanjaard deed wat zijn oudere broer José een dag eerder niet lukte: winnen. Jośe Herrada, die ook voor Cofidis rijdt, moest toen achter het duo Angel Madrazo en Jetse Bol van Burgos-BH genoegen nemen met de derde plaats. Jesús Herrada sloeg donderdag wel toe in de laatste honderden meters van de etappe. Teuns greep weliswaar naast de ritzege, maar de 27-jarige Belg van Bahrain Merida was met de rode trui om zijn schouders alsnog heel gelukkig.

Teuns won in de Tour de France de etappe naar La Planche des Belles Filles en hij was dit jaar ook succesvol in het Critérium du Dauphiné, waarin hij ook twee dagen de leiderstrui droeg.

De etappe werd ontsierd door een zware valpartij. Onder anderen Rigobert Uran en voormalig rodetruidrager Nicolas Roche konden door de crash niet meer verder.

