Bayern München met uren vertraging naar WK clubs in Qatar

De reden van de vertraging is niet bekend. De spelers zaten al in het vliegtuig dat eigenlijk om 23.15 uur had moeten vertrekken. Pas kort voor middernacht was het toestel echter startklaar. Mogelijk heeft een nachtelijk vliegverbod op het Berlijnse vliegveld de vlucht verhinderd. "De verantwoordelijken beseffen niet wat ze onze ploeg hebben aangedaan", mopperde Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. Zaterdag bleek ook nog een tussenstop nodig omdat de vliegtuigcrew vervangen moest worden. Om 9.15 uur ging het dan eindelijk richting oliestaat.

Maandag neemt Bayern, dat Hertha met 1-0 versloeg, het in de halve finales van het WK voor clubs op tegen het Egyptische Al-Ahly. Leon Goretzka en Javi Martínez reisden niet mee naar Qatar na een positieve coronatest.