Voormalig Duits international Mesut Özil beëindigt carrière: ’Tijd om voetbalpodium te verlaten’

„Ik heb het voorrecht gehad om bijna zeventien jaar als professional te spelen en ik ben enorm dankbaar voor die mogelijkheid”, verklaarde Özil. „Het is een fantastische reis geweest met onvergetelijke momenten. Ik wil mijn clubs - Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe, Istanbul Başakşehir - en coaches die me hebben gesteund, plus teamgenoten die vrienden zijn geworden, bedanken.”

Özil speelde dit seizoen slechts vier competitieduels voor Istanbul Başakşehir, de nummer 6 van Turkije. De Duitser met Turkse roots kende zijn meest succesvolle jaren in dienst van Real Madrid (2010-2013) en Arsenal (2013-2021). Hij werd met Real landskampioen en veroverde de Spaanse beker. Met Arsenal won hij onder meer vier keer de FA Cup.

De 92-voudig international werd met Duitsland wereldkampioen in Brazilië in 2014. Vier jaar eerder pakte hij met de ploeg brons op het WK in Zuid-Afrika.