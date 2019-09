’EK 2020 laatste kans voor Rode Duivels’

De voormalig coach van AA Gent en Anderlecht luidt in de Belgsiche krant Het Nieuwsblad de noodklok. „Ik maak mij stilaan zorgen over de verdere toekomst”, aldus Vanhaezebrouck, die vrijdag Nederland en Duitsland in actie zag.

„Daar zie je twee ploegen die helemaal heropgebouwd zijn, waar de jeugd het beetje bij beetje aan het overnemen is. Ze hadden het allebei moeilijk in het recente verleden, vooral Oranje, maar zitten nu terug in de goede richting. Voor België is het opletten. Als er na Fellaini nóg drie, vier, vijf vaandeldragers stoppen, en je moet dan in één keer de omschakeling maken en een nieuw team vormen: dat kan een probleem zijn.”

Hein Vanhaezebrouck. Ⓒ Reuters

Vanhaezebrouck vindt het dan ook hoog tijd dat bondscoach Roberto Martinez jeugdige talenten bij de selectie gaat halen. „Al moeten we er wel rekening mee houden dat de huidige beloften niet van het niveau zullen zijn als de lichting met Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Marouane Fellaini en Mousa Dembélé destijds.”

De Gouden Generatie, op wie Vanhaezebrouck doelt, moet volgens de Belg snel een prijs pakken, voor het te laat is. De meeste spelers zijn de dertig inmiddels (ruim) gepasseerd. „Het EK 2020 zie ik voor sommigen als hun laatste kans. Het probleem is echter dat we nog altijd geen absolute wereldtop zijn. We zijn al jaren de nummer één, maar hebben nog nooit een prijs gepakt of een finale gespeeld, zelfs niet van de Nations League, waar we verloren van Zwitserland.”

De Belgische bondscoach Roberto Martinez. Ⓒ REUTERS

Vanhaezebrouck denkt dat België het de laatste jaren te vaak makkelijk heeft gehad tijdens kwalificatiereeksen. „Misschien is dat net de reden dat we op een groot toernooi tegen de betere ploegen – behalve tegen Brazilië – moeilijk kunnen winnen. Neen, het was beter geweest om in de kwalificaties eens tegen Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland of Nederland uit te komen. Dan was de ploeg het meer gewend geraakt om tegen zulke toplanden uit te komen.”

Het EK 2020 moet het hoogtepunt worden van de Gouden Generatie, die ’slechts’ brons pakte op het WK in Rusland. „Als ze op het einde van de rit geen finale hebben behaald, zal dat voor altijd een donkere vlek op hun palmares zijn.”