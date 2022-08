EK zevenkampster Oosterwegel door val snel voorbij, Vetter derde na eerste dag

„Het dringt nog niet helemaal tot me door”, zei de emotionele Oosterwegel (24) voor de camera van de NOS. „Voor mijn gevoel ging het wel goed en was ik bezig met een goede race. De een na laatste horde raakte ik hard met mijn knie, misschien zat ik er te dicht op. Dit is nog nooit gebeurd.”

Oosterwegel liep in tweede positie toen ze ten val kwam.

Anouk Vetter in actie bij het hoogspringen. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

Vetter

Anouk Vetter staat derde na de eerste dag van de zevenkamp. Ze begon aarzelend op de 100 meter horden en het hoogspringen, maar gaf zichzelf weer zicht op een medaille na winst bij het kogelstoten (15,68 meter) en de 200 meter (24,00 seconden).

Vetter won vorige maand zilver op de WK in het Amerikaanse Eugene. Ze begon toen als leider in de wedstrijd aan de afsluitende 800 meter, maar moest toezien dat olympisch kampioene Nafissatou Thiam veel sneller liep en haar in punten voorbijging. De Belgische leidt ook in München en heeft na vier onderdelen zo’n 240 punten meer verzameld dan Vetter, die veel liet liggen met een matige 1,71 meter bij het hoogspringen. Thiam heeft ook meer dan 200 punten voorsprong op landgenote Noor Vidts, die tweede staat.

„Ik heb lang getwijfeld of ik zou meedoen. Het is al mijn derde zevenkamp van dit jaar en mijn lichaam had lang nodig om te herstellen van Eugene”, zei Vetter bij de NOS. „De grootste reden om mee te doen, was dat het in Duitsland is en dat mijn familie aanwezig is. Het is pittig, maar ik probeer zoveel mogelijk te genieten en ik wil zeker ook strijden voor een medaille”, aldus de atlete, die op de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio ook zilver won en in 2016 in Amsterdam Europees kampioene werd.