Wrijving tussen Pep Guardiola en City-fans: ’Hou je maar bij het coachen’

„Ik zou graag zien dat er meer mensen naar het stadion komen voor de wedstrijd van zaterdag tegen Southampton”, zei de Spanjaard na afloop tegen BT Sport. „We zullen de fans nodig hebben, want we zijn vermoeid. Kom vooral langs.”

Hoewel het Etihad plaats biedt aan 54.000 toeschouwers, zaten er tegen de runner-up van Duitsland net iets meer dan dan 38.000. En het gebeurt vaker dat de eerste groepswedstrijd van The Citizens voor veel lege stoeltjes zorgt. In 2018 waren zo’n 40.000 plaatsen bezet tegen Olympique Lyon en twee jaar eerder bleef het aantal verkochten kaarten zelfs steken op 30.270 voor het duel met Borussia Mönchengladbach.

Het Emptyhad

Fans van rivaliserende clubs noemen de thuishaven van Manchester City al langere tijd gekscherend het Emptyhad. De fanclub van de Engelse kampioen is dan ook niet blij met deze uitspraak van Guardiola, die bij die rivalen voor het nodige vermaak zal hebben gezorgd. „Zijn uitspraken hebben mij verrast”, zegt Kevin Parker, de secretaris van de officiële supportersvereniging van de club, in The Guardian. „Guardiola begrijpt blijkbaar niet hoe moeilijk het is voor sommige mensen om op woensdagavond om 20.00 uur naar een wedstrijd in het Etihad te komen. Ze hebben kinderen om aan te denken, ze kunnen het zich misschien niet veroorloven er de coronapandemie speelt voor sommigen nog steeds een rol. Ik begrijp niet waarom hij er commentaar op geeft.”

„Hij is absoluut de beste coach ter wereld”, vervolgt Parker. „Maar op de aardigst mogelijke manier wil ik zeggen dat denk ik dat hij zich daar vooral bij moet houden. Nu wordt er meer gesproken over zijn opmerkingen dan over het fantastische spel. Het haalt de glans van deze prachtige avond af.”

Volgens Parker trekt Guardiola de steun van de fans in twijfel. „Dat is teleurstellend en ongepast. Het speelt ook in de kaart van supporters van andere teams. Ze verwijzen al naar het Etihad als het Emptyhad, maar die bijnaam is eigenlijk niet gerechtvaardigd. Onze opkomst is over het algemeen uitstekend.”