Ferrari-protest tegen Max Verstappen en Sergio Pérez afgewezen

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zei na afloop: „De wedstrijdleiding gaf duidelijk aan dat we aan de rechterkant van die lijn moesten blijven, dus we willen graag wat opheldering van de FIA. Voor ons is dit niet duidelijk.”

De stewards kwamen na de betrokken teams te hebben gehoord en na het bekijken van de beelden tot de conclusie dat de wagen van Verstappen de lijn niet had overschreden. „Om dat te kunnen stellen had er een volledig wiel aan de linkerkant van de gele lijn moeten zijn geweest”, lieten de stewards weten. Dat was niet het geval.

In het geval van Pérez gaf Ferrari tijdens de hoorzitting zelf toe dat geen deel van de wielen van Pérez over de gele lijn was geweest en dat het protest daarom ongegrond was.

Verstappen stelde na afloop van de race, waarin hij pal voor concurrent Charles Leclerc als derde eindigde, al dat hij alles moest geven om op dat moment de Ferrari-coureur voor te kunnen blijven. „Voor mij was dat het leukste moment van de race”, grapte hij na afloop, doelend op het feit dat hij Leclerc kon voorblijven en goede zaken deed in de WK-stand.

