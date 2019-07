Afrika Cup: Kameroen geeft eerste plaats uit handen

Ghana won in dezelfde groep met 2-0 van Guinee-Bissau en verwees het al geplaatste Kameroen naar de tweede plek in groep F.

In het Ismailia Stadion in Egypte wist Benin voorafgaand aan het beginsignaal dat het met een gelijkspel ook zeker zou zijn van een plek bij de laatste zestien, als één van de vier beste nummers drie. De ploeg van de Franse bondscoach Michel Dussuyer was opgelucht dat grote kansen niet besteed waren aan Eric Maxim Choupo-Moting en Karl Toko Ekambi van Kameroen.

In Suez had Ghana geen moeite met Guinee-Bissau. De 2-0-zege dankzij doelpunten van Jordan Ayew en Thomas Partey betekent dat de 'Black Stars' groepswinnaar zijn geworden op basis van doelsaldo.