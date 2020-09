Sport Kort: Kuipers fluit alsnog Griekse bekerfinale

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Hamilton wint vierde etappe Tirreno-Adriatico

16.16 uur: Lucas Hamilton heeft de vierde etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. De Australische wielrenner van Mitchelton-Scott klopte zijn Italiaanse medevluchter Fausto Masnada op de laatste meters van rit van Terni naar Cascia

Michael Woods finishte als derde, op 10 seconden. De Canadees blijft het algemeen klassement aanvoeren. Wilco Kelderman eindigde als zesde, in dezelfde tijd als Woods. Hij is nu de nummer 5 van de Italiaanse rittenkoers, met een achterstand van 30 seconden op Woods.

Motorsport: besmette Jorge Martin mist Moto2 Misano

15.51 uur: De Spanjaard Jorge Martin mag komend weekeinde niet meedoen in de Moto2-race bij de Grote Prijs van San Marino op het circuit van Misano. De 22-jarige wegracer is positief getest op het coronavirus. De coureur uit het Red Bull KTM Ajo-team is in quarantaine gegaan.

Het is een flinke tegenvaller voor Martin, die in 2018 de wereldtitel veroverde in de Moto3. Hij is dit jaar titelkandidaat in de Moto2. Na zes races staat Martin derde in de WK-stand met acht punten minder dan leider Luca Marini.

Een mecanicien uit een ander team bleek bij de testronde voorafgaande aan de grand prix ook besmet met het coronavirus en is eveneens in quarantaine.

Voetbal: Kuipers leidt alsnog Griekse bekerfinale

14.55 uur: Scheidsrechter Björn Kuipers leidt zaterdag de Griekse bekerfinale tussen Olympiakos Piraeus en AEK Athene. De nationale bond van het land heeft de Oldenzaler hiervoor uitgenodigd. Het duel vindt plaats in de hoofdstad Athene.

Kuipers werd eind juli al gevraagd voor de betreffende wedstrijd, mede op verzoek van de UEFA. Hij zou op die manier wedstrijdritme op kunnen doen om in augustus goed voorbereid te zijn op de nog te spelen wedstrijden in de Champions League en de Europa League.

De Griekse finale werd echter twee keer uitgesteld. Op 26 juli kon de wedstrijd niet doorgaan omdat de politie de veiligheid van de spelers niet kon garanderen. Vervolgens moest het duel op 30 augustus ook worden uitgesteld omdat de hele selectie van Olympiakos vanwege een coronageval in quarantaine moest.

Judo: Nationale titelstrijd gaat niet door

14.33 uur: De nationale titelstrijd gaat dit jaar niet door. Het evenement stond gepland voor begin november. De afgelasting is een logisch gevolg van de beslissing van de Judo Bond Nederland (JBN) om vanwege de coronacrisis de selectiewedstrijden eind september van de kalender te halen.

De bond zegt informatie te hebben ingewonnen bij de achterban. „Daaruit bleek dat er op dit moment te weinig draagvlak is om de selectiewedstrijden plaats te laten vinden, ondanks de grote hoeveelheid inschrijvingen van judoka’s. Diverse districten, regionale trainingscentra en clubs geven aan de risico’s op verdere verspreiding van het coronavirus te groot te vinden.”

Ook bleek dat judoka’s zich niet optimaal kunnen voorbereiden, als gevolg van het trainen in een zogenoemde bubbel. Bij mogelijke nieuwe besmettingen zullen trainingen mogelijk helemaal stil komen te liggen.

Wielrennen: Zakarin verlaat Tour met gebroken rib

14.27 uur: Ilnur Zakarin heeft de Tour de France verlaten. De Russische klimmer van CCC stapte tijdens de twaalfde etappe na ruim 90 kilometer af.

Zakarin kwam woensdag in de elfde etappe ten val in de neutralisatie. Hij brak daarbij een rib. De Rus wilde toch aan de twaalfde etappe beginnen, maar had te veel last van zijn blessure. Zakarin was tijdens de achtste etappe lang in de aanval, maar moest de ritzege aan Nans Peters laten.

Handbal: EK in minder steden

13.47 uur: Het Europees kampioenschap voor vrouwen kan in december gewoon doorgaan in Noorwegen en Denemarken. De organisatoren in Noorwegen hebben wel besloten alle duels in Trondheim te spelen, Oslo en Stavanger komen als speellocaties te vervallen. De reisbewegingen blijven zo, met het oog op het coronavirus, beperkt.

Bij de wedstrijden in Trondheim zijn 200 mensen welkom. De Deense autoriteiten laten bij de duels in Frederikshavn en Herning per duel 500 toeschouwers toe. De Nederlandse vrouwen doen, als nummer 3 van het vorige EK, ook mee aan het EK in Noorwegen en Denemarken.

Schaatsen: ’Alternatieve Elfstedentocht gaat door’

13.37 uur: De Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee mag in januari doorgaan. De autoriteiten in Oostenrijk hebben daarvoor toestemming gegeven, meldt schaatsen.nl.

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus zullen er veel maatregelen moeten worden genomen om de wedstrijd veilig te laten verlopen. Toine Doreleijers, voorzitter van de Alternatieve Elfstedentocht: „De randvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende maatregelen werken we de komende weken verder uit. Het belangrijkste voor nu is dat we toestemming hebben van de hoogste autoriteit in Oostenrijk. Er is nu alles aan gelegen om de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee veilig en verantwoord te organiseren, zowel voor de deelnemers, vrijwilligers als voor de lokale gemeenschap.”

Voetbal: Spaanse bond in conflict met La Liga: openingsduel dag later

08:45 uur De Spaanse voetbalcompetitie begint niet vrijdag maar zaterdag. De openingswedstrijd tussen Granada en Athletic Bilbao is door La Liga, op verzoek van de Spaanse voetbalbond, met een dag verplaatst. Het duel tussen CD Alaves en Real Betis is een dag naar voren gehaald en is nu niet maandag maar zondag.

De Spaanse bond is tegen het spelen van wedstrijden op vrijdag en maandag. De meeste fans hebben aangegeven het liefst in het weekend naar het stadion te gaan. La Liga, organisator van de competitie, plande nu toch wedstrijden op vrijdag en maandag in omdat vanwege het coronavirus voorlopig toch geen toeschouwers welkom zijn bij de wedstrijden. Dat zou meer inkomsten garanderen. De Spaanse voetbalbond heeft dat besluit nu alsnog teruggedraaid.

Basketbal: Toronto Raptors dwingen zevende duel af

08:00 uur De basketballers van Toronto Raptors hebben uitschakeling in de play-offs van de NBA voorkomen. De titelverdediger uit Canada won woensdag (plaatselijke tijd) in de halve finales van de Eastern Conference, na twee verlengingen, met 125-122 van Boston Celtics. In de best-of-seven serie is de stand nu weer gelijk: 3-3.

Kyle Lowry kwam bij de Raptors tot 33 punten. Jaylen Brown was met 31 punten en 16 rebounds de belangrijkste speler aan de kant van de Celtics. De winnaar van de zevende partij treft in de finale van de Eastern Conference Miami Heat.

In de halve finales van de Western Conference deed Los Angeles Clippers uitstekende zaken door de vierde ontmoeting met Denver Nuggets te winnen: 96-85. De Clippers leiden nu met 3-1. Sterspeler Kawhi Leonard noteerde 30 punten.