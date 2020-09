Sport Kort: openingsduel La Liga later dan gepland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Spaanse bond in conflict met La Liga: openingsduel dag later

08:45 uur De Spaanse voetbalcompetitie begint niet vrijdag maar zaterdag. De openingswedstrijd tussen Granada en Athletic Bilbao is door La Liga, op verzoek van de Spaanse voetbalbond, met een dag verplaatst. Het duel tussen CD Alaves en Real Betis is een dag naar voren gehaald en is nu niet maandag maar zondag.

De Spaanse bond is tegen het spelen van wedstrijden op vrijdag en maandag. De meeste fans hebben aangegeven het liefst in het weekend naar het stadion te gaan. La Liga, organisator van de competitie, plande nu toch wedstrijden op vrijdag en maandag in omdat vanwege het coronavirus voorlopig toch geen toeschouwers welkom zijn bij de wedstrijden. Dat zou meer inkomsten garanderen. De Spaanse voetbalbond heeft dat besluit nu alsnog teruggedraaid.

Basketbal: Toronto Raptors dwingen zevende duel af

08:00 uur De basketballers van Toronto Raptors hebben uitschakeling in de play-offs van de NBA voorkomen. De titelverdediger uit Canada won woensdag (plaatselijke tijd) in de halve finales van de Eastern Conference, na twee verlengingen, met 125-122 van Boston Celtics. In de best-of-seven serie is de stand nu weer gelijk: 3-3.

Kyle Lowry kwam bij de Raptors tot 33 punten. Jaylen Brown was met 31 punten en 16 rebounds de belangrijkste speler aan de kant van de Celtics. De winnaar van de zevende partij treft in de finale van de Eastern Conference Miami Heat.

In de halve finales van de Western Conference deed Los Angeles Clippers uitstekende zaken door de vierde ontmoeting met Denver Nuggets te winnen: 96-85. De Clippers leiden nu met 3-1. Sterspeler Kawhi Leonard noteerde 30 punten.