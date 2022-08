Pelova slaat buitenlandse interesse in de wind en blijft Ajacied

„Ik wil zo graag kampioen worden met Ajax, dat is al drie jaar mijn droom”, aldus Pelova. „Er waren aanbiedingen van andere clubs, maar het moment kiezen om naar het buitenland te gaan is best lastig. En dan het land en de club ook. Het voelde gewoon nog niet goed om weg te gaan. Ik wil constanter worden en echt iedere wedstrijd uitblinken.”

De aanvallende middenveldster behoorde in 2019 tot de selectie van Oranje op het WK, al kwam ze in Frankrijk niet in actie. De ’Leeuwinnen’ verloren de WK-finale van de Verenigde Staten.

31 interlands

Pelova speelde inmiddels 31 interlands, waarin ze drie doelpunten maakte. Op het EK van deze zomer kreeg ze een basisplaats van bondscoach Mark Parsons in de kwartfinale tegen Frankrijk, nadat ze als invalster had gescoord in de groepswedstrijd tegen Zwitserland (4-1). Nederland verloor na verlenging met 1-0 van Frankrijk en werd als titelverdediger uitgeschakeld. De KNVB besloot vorige week afscheid te nemen van Parsons.