Tweede tijd Max Verstappen in tweede training Monza

De rapste rondetijd van de WK-leider was een 1.21,807 in Monza. Carlos Sainz (Ferrari) was anderhalve tiende sneller. Diens teamgenoot Charles Leclerc noteerde de derde tijd. In zijn snelste ronde verloor Verstappen wat tijd in de eerste sector.

In het tweede deel van de training focuste de Red Bull-coureur zich op de racesimulatie op de medium-band. Sainz deed hetzelfde, Leclerc koos in die longrun voor het zachtste rubber. Verstappen was in zijn racesimulatie sneller dan Sainz. Leclerc was op zijn beurt weer iets rapper, maar reed dus op de softs. Al met al zag Verstappens run er competitief uit, zoals verwacht op het powercircuit.

„De longrun zag er inderdaad goed uit en dat is het belangrijkste richting de race”, aldus Verstappen. „Er zijn nog wat zaken die we kunnen verbeteren. Ferrari ziet er ook goed uit, maar ik ben niet bezorgd. Monza is geen Spa-Francorchamps, maar als het al half zo goed gaat als daar hebben we denk ik een goede kans.”

Sainz start zondag sowieso vanuit de achterhoede na onder meer een motorwissel. Verstappen moet vijf plekken achteruit en teamgenoot Sergio Pérez tien plekken.