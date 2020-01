Hockeyers verliezen na shoot-outs van India

Oranje speelde wel veel beter dan in de eerste confrontatie op zaterdag, toen India met 5-2 won. De ploeg van bondscoach Max Caldas stond na het derde kwart met 3-1 voor en leek de wedstrijd in handen te hebben, maar India vocht zich in de laatste tien minuten terug en kwam dankzij twee rake strafcorners alsnog op gelijk hoogte.

De gelijke stand leverde Oranje wel een punt op voor de Pro League, maar via de shoot-outs was het bonuspunt te verdienen. Mirco Pruyser was de enige Nederlandse international die de keeper van India wist te passeren. Doelman Sam van der Ven kreeg drie treffers te verwerken.

Bij Oranje kreeg Thijs van Dam weer de kans zich in de kijker te spelen. De finale van het WK eind 2018 in India was zijn laatste interland geweest. Floris Wortelboer bleef aan de kant met een schouderblessure.

India was aanvankelijk gevaarlijker, maar Mink van der Weerden opende de score met een rake strafcorner na 23 minuten. Binnen vijf minuten vielen er nog drie goals. Eerst was er de gelijkmaker van Lalit Upadhyay, maar Jeroen Hertzberger en Bjorn Kellerman onderstreepten de veerkracht bij Oranje met twee fraaie veldgoals binnen zestig tellen.

De mannen van Caldas bleven ook in de laatste kwart aandringen, maar India wist twee strafcorners te versieren en ze ook te benutten. Beide keren ramde strafcornerkanon Rupinder Singh de bal op het doel van Van der Ven. Bij de eerste tikte de goalie van Nederland de bal nog weg, maar Mandeep Singh reageerde alert bij de rebound. Bij de tweede was Van der Ven kansloos.