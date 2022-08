Haller openhartig over ontdekken tumor: ’Ze zagen het meteen’

Hij vervolgt in een openhartig interview met ESPN. „De volgende ochtend had ik om 9 uur een MRI. ’We zien iets, dat moeten we uitzoeken’, kreeg ik te horen. Dat werd weer een biopsie.” Daar zagen ze direct dat het om een tumor ging. „Daarna moesten we wachten op de operatie om te kijken wat er precies was. Ze zagen het meteen. Ik heb geluk gehad dat ik die onderzoeken zo snel kon doen.”

Gek genoeg dacht de aanvaller als eerste vooral dat hij ’niet voor Dortmund kon spelen’. „Ik ben hier pas tien dagen, dacht ik. Ik vond het rot voor de club. Het is geen goede deal voor ze zo, maar ik kan er ook niks aan doen, dit kun je niet voorkomen.”

Zwaar en shock

Hoe zag het leven in het ziekenhuis eruit voor de voormalig Ajacied? „Bij deze behandeling ga je vijf dagen het ziekenhuis in en zit je 24 uur aan het infuus. Dus je kan je dan niet bewegen, je ligt maar in bed. Je verliest dan specifiek veel spierkracht en fitheid.”

Moeilijk vond hij het om zijn familie te vertellen dat hij een tumor had. „Als je het woord hoort, is het schrikken. Zwaar om aan naasten te vertellen. Mijn vrouw was natuurlijk in shock.” Hij wil afsluiten met een positief geluid. „Op dit moment voel ik me heel goed. Sinds ik weer thuis ben, ben ik gaan trainen. Ik zit op het niveau van een paar maanden geleden. Ik wil iedereen vertellen dat ik me goed voel én ik wil graag dat mensen zich laten checken.”

Over de steun die hij kreeg heeft hij niets dan lof. „Ik had dat nooit verwacht van de voetbalwereld. Dat geeft wel extra motivatie. Mijn eerste doel is op het veld staan. En dan mijn eerste goal voor die Gele Muur scoren. Dat wordt dan mooi en emotioneel...”