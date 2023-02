Premium Het beste van De Telegraaf

Erik Meijer ziet het somber in voor Ajax: ’Sprookjesboek Union Berlin steeds dikker’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Voormalig Ajax-speler Danilho Doekhi wordt door zijn ploeggenoten van Union Berlin bejubeld na het maken van een doelpunt. Ⓒ FOTO’S Getty Images & ANP/HH

BERLIJN - Erik Meijer (53) kijkt met bewondering naar de opmars van Union Berlin. „Eigenlijk wordt het sprookjesboek elke week een bladzijde dikker”, zegt de Limburgse analist van Sky Deutschland. „Als Urs Fischer en zijn spelers ten koste van Ajax (vanavond 21.00 uur, red.) de achtste finale van de Europa League halen, dan is dat de grootste prestatie uit de clubgeschiedenis. Union Berlin-Ajax is David tegen Goliath, maar zoals bekend werd die reus in de Bijbel ook verslagen. Ik heb het gevoel dat Union het gaat redden”, is de oud-speler van onder meer PSV, Bayer Leverkusen, Liverpool, HSV en Alemannia Aachen pessimistisch over de kansen voor de Amsterdammers.