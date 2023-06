Ook Ajax neemt afscheid van Ibrahimovic: ’There is only one Zlatan’

„There is only one Zlatan”, twittert Ajax, waar de aanvaller tussen 2001 en 2004 onder contract stond. Ook andere clubs waar hij speelde hebben veel lof voor hem. „Je hebt een carrière gehad die een koning waardig is”, stelt de Franse club Paris Saint-Germain. „We hopen je snel te zien in Parc des Princes.”

Manchester United feliciteerde Ibrahimovic met alles wat hij in zijn loopbaan heeft bereikt. „Een indrukwekkende carrière voor een man als geen ander. Het allerbeste met je pensioen”, aldus de Engelse club. Ook zijn er van anderen mooie woorden. Bayern München spreekt van een grote loopbaan die ten einde komt. „We wensen je alle goeds voor de toekomst”, twittert de Duitse kampioen. De UEFA dankt Ibrahimovic voor alle mooie herinneringen. „Geniet van je pensioen”, aldus de Europese bond.

AC Milan maakte zaterdag al bekend dat Ibrahimovic zijn aflopende contract niet gaat verlengen. De aanvaller keerde in 2020 terug bij de club uit Milaan en droeg bij aan het behalen van de titel van vorig seizoen. Hij werd in 2011 ook al eens kampioen met de club. Dit seizoen kwam hij niet vaak meer in actie, mede omdat hij lange tijd werd gehinderd door een blessure aan een knie.

